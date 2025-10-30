Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』は、11月27日（木）より世界独占配信する。（VOL 1（第1〜4話）：11月27日（木）、VOL 2（第5〜7話）：12月26日（金）、フィナーレ（第8話）：2026年1月1日（木）より）本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した＜裏側の世界＞という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物