ロバート・パティンソン主演『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編映画『ザ・バットマン2（原題）』の物語が、スピンオフドラマ「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」（2024）の数週間後から始まることがわかった。ペンギン役で続投するコリン・ファレルが明かした。 プロットやヴィランなどが謎のベールに包まれている本作は、2025年6月に脚本が完成し、現在は2026年春の撮影開始を目指