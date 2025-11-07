11月7日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『がんばれ！カレーパンマン』ピリリとからい、カレーパンマンのカレー。きょうは、ひなたむらの、おいしいやさいをもらって、スペシャルなカレーを、つくってくれるんだって！みんな、とっても、たのしみにしているんだよ！でも、そこへ、ばいきんまんが、やってきて、たいへんなことに！いったい、どうなっちゃうのかな！？ほかに…『ばいきんまんとガレットさん』おい