愛犬と室内で生活するために必要なケガ対策5つ 1.床が滑りにくいようにする 多くの家庭では、床材にフローリングのような木材が使用されていると思います。 木材の床は見た目がよく掃除もしやすいなどメリットもたくさんありますが、「滑りやすい」という特徴があります。 使われている床材の種類によって硬さや滑りやすさは異なりますが、犬の足に負担をかけてしまうことがあるので注意が必要です。 走ったときに足