『エクソシスト』（1973）写真／Collection Christophel/アフロ（田村 惠：脚本家）洋画、邦画を問わず今日まで7000本以上、現在でも年間100〜150本の映画を観ているという、映画を知り尽くしている田村惠氏。誰もが知っている名作映画について、ベテラン脚本家ならではの深読みを紹介する連載です。[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]ホラー映画の5つのカテゴリーホラー映画といえば、1960年代以前はドラキュラやフランケ