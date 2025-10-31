5年ぶりの日本一に輝き、胴上げされるソフトバンク・小久保監督(C)産経新聞社「SMBC日本シリーズ2025」の第5戦が10月30日に甲子園で行われ、ソフトバンクが延長11回の末、3-2で阪神に逆転勝ち。初戦を落としてから怒涛の4連勝。通算成績4勝1敗で、5年ぶり12度目の日本一に輝いた。【速報】福岡ソフトバンクホークスが5年ぶり日本一を達成！阪神が苦しんだ…『最大の分岐点は…』藤川阪神と小久保監督は何が違ったのか…速報でお伝