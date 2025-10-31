2026年秋に公開される映画『踊る大捜査線 N.E.W.』のクランクインが発表され、場面写真が公開された。 参考：『室井慎次』2部作が存在した意義青島が主人公の『踊る大捜査線 N.E.W.』に期待するもの 1997年の連続ドラマ開始以来、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした『踊る』シリーズ。翌1998年に『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開されると、興行収入100億円超えを記録。2003年