瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雨が降っています。昼過ぎ以降も雨雲がかかるでしょう。海沿いでは風がやや強く吹く見込みです。日中の最高気温は岡山で16度、津山で13度、高松で17度でしょう。30日よりも3度以上気温が低く、日中もやや寒く感じられそうです。 11月1日は海沿いでおおむね晴れますが、内陸では雲が広がるでしょう。雨の降るところがあり、夕方にかけて雷を伴うおそれがあります。朝の最低気温は岡山で