10月26日に行なわれたJ１第35節。降格圏の19位に沈む湘南ベルマーレは敵地でアビスパ福岡と対戦。０−１で敗れ、J２降格が決まった。それから４日後、キャプテンで10番を背負う鈴木章斗がインスタグラムを更新。ピッチでうなだれる姿の写真などを添え、「この悔しさこの光景この景色は一生忘れる事ができません」と綴る。無念の結果。ただシーズンは続いている。鈴木は「まだ気持ちを切り替えるのがとても難しいですが残り３