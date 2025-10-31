近畿地方は、午後を中心に本降りの雨。あす１１月１日の明け方から夜のはじめ頃にかけては、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意が必要です。最高気温も１５〜１８℃。北風も強まって一層肌寒く感じる見込みです。気象庁によりますと、３１日朝は四国の南の前線上に低気圧が発生し、東北東に進む見込みです。前線を伴った低気圧は、今夜には紀伊半島に接近する見込みです。低気圧は１１月１日にかけて急速に発達し