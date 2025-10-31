将棋の藤井聡太・竜王が１０月３１日、六冠になって初めてとなる対局に臨んでいます。３１日から京都の仁和寺で「竜王戦」七番勝負の第３局が始まっています。藤井聡太・竜王に挑むのは佐々木勇気・八段で、３０日、対局を前に会場の環境や駒を確認する検分を行いました。藤井竜王は王座戦で伊藤匠・叡王に敗れてタイトルを失っていて、今回が七冠から六冠になって初の対局となります。（藤井聡太・竜王）「内容の充実した