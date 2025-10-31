ゴンチャ ジャパンは、2026年の新年限定福袋「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026(ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2026)」(税込･送料込8,200円)を販売する。福袋の販売は今年で5年目。今回は、近隣に店舗がない人や店頭で実物を見て購入したい人など、さまざまなニーズに応えるため、初めてオンラインと店頭の「ハイブリッド型」で販売する。オンライン販売は、ファンプログラム『My Gong cha』会員限定で実施。一般販売