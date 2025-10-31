ラグビー・リーグワン1部の神戸は31日、今季の共同主将が元ニュージーランド代表LOブロディ・レタリック（34）と日本代表SO李承信（24）に決定したと発表した。昨季からの継続となる。阪神・淡路大震災から30年という節目のシーズンとなった昨季は、リーグワン史上最高位の3位となった。さらなる飛躍を誓う今季。リーグワン初制覇、そして18年度のトップリーグ制覇以来となる王座奪還に向けて、2人が先頭に立ってチームを引っ