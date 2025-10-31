【慶州（韓国南東部）＝上村健太】韓国・慶州を訪問中の高市首相は３１日午後、中国の習近平（シージンピン）国家主席と初めて会談する方向で調整している。日中の「戦略的互恵関係」の推進を確認するとみられる。日中首脳会談が実現すれば、昨年１１月の南米ペルーでの会談以来、約１年ぶり。首相は２４日の所信表明演説で「中国は重要な隣国だ」と述べ、首脳間の対話に意欲を示していた。建設的で安定的な関係の構築に向けて