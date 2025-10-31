きょうは10月31日はハロウィンです。独特のコスチュームに身を包み、非日常を満喫する人気のイベントデーですが、今年は各地で雨と風の対策が必要となりそうです。現在、まとまった雨雲が西日本にかかっており、ゆっくりと東へ進んでいます。午後は東日本でも本降りの雨となり、夜は東海や関東で雨風のピークとなりそうです。ハロウィンの日の天気を振り返ってみると、2000年以降、東京で1ミリ以上の雨が降った日は2004年、2010年