À¾Éð¤Ï31Æü¡¢Áª¼ê¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÉÚ»ÎÂçÏÂÅê¼ê¡¢ÌîÅÄ³¤¿ÍÁª¼ê¡¢º´Æ£ÂÀÍÛÁª¼ê¤Î3¿Í¤ò¡¢11·î15Æü(ÅÚ)¡Á12·î7Æü(Æü)¤ËÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025¥¢¥¸¥¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡×¤ØÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³ÆÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¢¡¡ÚÉÚ»ÎÂçÏÂÅê¼ê¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áê¼êÁª¼ê¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»