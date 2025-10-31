DeNAは31日、台湾で開催される『2025 アジア・ウインター・ベースボール・リーグ』に、清水麻成選手、金渕光希選手が参加することを発表した。参加選手のコメントは以下の通り。◆ 清水麻成「この度『2025 アジア・ウインター・ベースボール・リーグ』に参加させていただくことになりました。このような貴重な機会をいただけたことに感謝をして、自身の成長につながる期間にしたいです。全力でがんばります」◆ 金渕光希「台湾