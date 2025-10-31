新たな研究の対象となった母親の９割以上は新型コロナワクチンを接種していなかった/ Emilija Manevska/Moment RF/Getty Images（ＣＮＮ）母親が妊娠中に新型コロナウイルスに感染していた子どもは自閉症などの神経発達症と診断される割合が高いという調査結果が、３０日の産婦人科学会誌に発表された。米マサチューセッツ総合病院の研究チームは、２０２０年３月〜２１年５月の間に生まれた１万８０００人あまりについて、母親の