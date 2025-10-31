楽天は31日、江川侑斗捕手（24）が今季限りで現役を引退することを発表した。2026シーズンからはブルペン捕手に就任する。江川は球団を通じ「イーグルスに入団してからのこの6年間は素晴らしい先輩、後輩、同期に恵まれ、すごく充実した6年間でした。たくさんの方にサポートしていただいて、また、育成選手の僕でもたくさんの方に応援していただいて、とても力になりました。今後は裏方として、これまで支えていただいた分、恩