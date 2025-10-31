モデル出身のムン・ガビが、婚姻関係にない俳優チョン・ウソンとの間に生まれた息子の近況写真をSNSで公開した。《写真》ムン・ガビ、息子の近況写真を公開かつて「チョン・ウソンを守りたい」と語った彼女の言葉が、再び世間の関心を呼んでいる。公開された写真には、母親とおそろいの服を着た息子が緑の芝生の上を走り回ったり、海辺で手をつないで歩いたりするなど、自然で幸せな瞬間が収められている。ムン・ガビは2024年6月に