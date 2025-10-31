女性一人では入りにくいと思われがちなお店でそつなく振る舞うことができると、男性は親近感を覚えるようです。そこで今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「ラーメン店で男性に『この子、わかってるな』と思われる行動」をご紹介します。【１】礼儀正しく「いただきます」や「ごちそうさま」と言う「どんな店でも食事の挨拶をしている子は信用できる」（３０代男性）など、食事のマナーがしっかりしている女の子に、