秋田県の“クマ問題”が深刻な状況だ。2025年度のクマによる県内の人身被害は、10月26日現在で54人に達し、うち2人が死亡している（全国では10人）。秋田県民は長くクマと共生してきた歴史があるが、近年はスーパーマーケットや公園、バス停付近にまでクマが出没。人間の生活域にクマが進出する異常事態になっている。【写真】山道で絶対遭遇したくない、人と目が合った時のツキノワグマの鋭すぎる視線事態を重く見た秋田県の