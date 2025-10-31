お笑いコンビ「Ａマッソ」の加納が３０日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演。夏井いつき先生に俳句の才能を絶賛される一幕があった。「俳句査定」に挑戦の加納は「ついやっちゃうこと」というお題に自身のなんにでも酢をかけてしまうというクセから「待宵の酸辣湯（スーラータン）や酢を二周」と詠んだ。「酸辣湯は十分、酸っぱいので。それでも十分おいしいけど、ちょっと足りないから酢を足して