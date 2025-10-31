新見警察署 新見市の高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、名古屋市の無職の男（19）が30日、逮捕されました。 警察によりますと、男は別の複数の人物と共謀し、新見市の無職の女性（91）から現金をだまし取ろうと考えました。 10月26日から30日までの間、別の複数の人物が女性の息子などになりすまして女性に電話し、「株で儲けた分の税金が払えないから代わりに払ってくれないか。自分では取りに行けないから弁