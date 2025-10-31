あなたは読めますか？突然ですが、「雌伏」という漢字読めますか？あまり日常会話では使わない言葉かもしれませんが、小説や歴史の話題などで見かけることがあります。漢字の形からは意味を想像しにくい、難読語かもしれません。気になる正解は……「しふく」でした！「雌伏（しふく）」とは、自らの能力や力を隠し、将来の成功や飛躍のために、活躍の機会が来るまでじっと耐え忍び、実力を養うことを意味します。語源は、雌鳥が雄