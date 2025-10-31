日本全国で熊が出没し、多くの犠牲者が発生している。秋田県や岩手県など、東北地方を中心に深刻な被害が報じられているほか、10月27日、長野県でもショッピングモールの駐車場に熊が居座る事件が発生。同28日には、岩手銀行本店の地下駐車場に子熊1頭が侵入したというニュースが伝えられた。熊はいよいよ人々の生活圏に侵入し、命を脅かしている。【衝撃写真】「6発撃っても死なない」ハンターが仕留めた170cmのヒグマ「頭にホ