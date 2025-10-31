あなたは読めますか？突然ですが、「悶える」という漢字読めますか？漢字の見た目から「苦しみ」のイメージが強いですが、実は現代ではポジティブな意味で使われることも増えている言葉です。気になる正解は……「もだえる」でした！「悶える（もだえる）」の意味は、主に二つあります。一つ目は、激しい苦痛や悩みで、体や心をもがき苦しむことです。「悶」という漢字は、「思い悩む」「苦しむ」といった意味を持っています。二つ