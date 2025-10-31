この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』第33話をごらんください。 邦夫と同じ課で働く星野の情報により、邦夫と新人の女性社員との関係が怪しいと発覚。佳奈さんは一度きちんと邦夫と話し合おうとしますが、逆ギレされます。