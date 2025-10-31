松本市内に住む60代の男性がSNS型投資詐欺で4750万円をだまし取られる被害に遭っていたことがわかりました。SNS型投資詐欺の被害に遭ったのは松本市内に住む60代の男性です。警察によりますと、男性は今年5月、動画サイトで投資に関する動画を見つけ、SNSに登録したところ投資家を名乗る相手から「資産倍増計画がとても順調に進行中です」「現時点で30％を超える利益を達成しています」などのメッセージを受信。その後、9月