パナソニック ホールディングスは30日、2025年度第2四半期決算の会見の中で、課題事業と位置付けているテレビ事業について、収益改善の目処がついたと説明。楠見雄規社長は「抜本的なオペレーションの改革で、WACC(加重平均資本コスト)以上のROIC(投下資本利益率)の達成に目処をつけました」と説明。2026年にも課題事業から脱却させるという。 今後について、「パートナーとの協業をさらに深化させる