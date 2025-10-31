【新華社東京10月31日】日本人は中国語の歌、中国人は日本語の歌を歌う「第28回日中カラオケコンクール」の決勝大会が27日夜、東京で開催された。最年少は7歳、最年長は70歳の計33組・43人が出場し、国籍や世代を超えて音楽で交流した。日本人の部では「幸好有你」を熱唱したユニットの「Mao’zi」、中国人の部では「千本桜」を歌い上げた何鶴之（か・かくし）さんがそれぞれ最優秀賞を受賞した。（記者/楊智翔、張濤）