タレントのぺえが、自身のセクシュアリティに気づくきっかけとなった初恋の相手を明かし、視聴者の関心を集めた。【映像】ぺえの初恋相手10月30日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、番組冒頭から初恋の話題で盛り上がった。RIHOが「今日は『初恋の日』らしいんですけど、お2人の初恋はいつですか