セルビアのサッカー協会は30日、ドラガン・ストイコビッチ氏の後任の代表監督にベリコ・パウノビッチ氏が就任すると発表した。26年W杯北中米大会欧州予選でアルバニアにホームで0―1で敗れてK組でグループ3位となった後、旧ユーゴスラビア代表でJ1名古屋でも選手や監督として在籍したストイコビッチ氏が今月11日に辞任した。パウノビッチ氏は今月まで今季からスペイン1部に昇格したRオビエドを率いていたが、17位と低迷した9