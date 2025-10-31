アメリカのホワイトハウスで30日、ハロウィーンのイベントが開かれ、仮装した子どもたちにお菓子が配られました。アメリカのホワイトハウスで30日、毎年恒例のハロウィーンイベントが開催されました。沢山のカボチャで華やかに飾り付けられたホワイトハウスには、プリンセスやスーパーヒーローなどに仮装した子どもたちが集まり、アジア歴訪から帰国した直後のトランプ大統領と、メラニア夫人がお菓子を手渡しました。