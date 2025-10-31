◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（10月30日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）2日目にはランナー1、3塁の状況での戦略的な走塁練習を30分ほど行った巨人。阿部慎之助監督は「（岡本）和真もいなくなるし、打って打って打ちまくって点を取るのは難しい。今年もたくさんエンドランとか作戦面の失敗が目立ったから、そういうのをもう一回徹底する。こういう練習は毎日必ずやると思います」と語りました。岡本選手がポスティング制