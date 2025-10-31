モデルの蛯原友里（46）が子どもたちと満喫した秋の思い出を披露し、反響を呼んでいる。【映像】蛯原友里、家族でUSJ＆ライブを満喫する様子2010年にヒップホップグループ「RIP SLYME」のILMARI（50）と結婚し、2015年11月に長男、2021年11月に長女の出産を報告していた蛯原。これまでInstagramで、雪原の中、手をつないで歩く家族ショットやドイツ旅行中に撮影した子どもたちなど、家族との日常をたびたび発信してきた。蛯