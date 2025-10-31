会談に臨む自民党の鈴木（中央右）、国民民主党の榛葉（同左）両幹事長ら＝31日午前、国会自民党の鈴木俊一、国民民主党の榛葉賀津也両幹事長は31日、国会内で会談し、所得税が生じる「年収の壁」引き上げを巡り、両党に日本維新の会、公明党を加えた4党の枠組みで協議する方針で一致した。自民は少数与党として厳しい政権運営が予想される中、多数派形成へ連携を模索する狙いがある。従来は自民、公明、国民の3党による協議だ