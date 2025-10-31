相次ぐクマの人的被害を受け、赤間二郎国家公安委員長は31日の閣議後記者会見で、警察庁が来週、被害の多い地域に担当官を派遣することを明らかにした。市町村の緊急銃猟に警察官が協力し「的確に駆除できるようにしたい」と述べた。