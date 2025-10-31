【日本シリーズ】阪神 2−3 ソフトバンク（10月30日／甲子園球場）【映像】『背番号7』掲げ牧原号泣…感動の瞬間福岡ソフトバンクホークスの牧原大成内野手が、日本一達成の直後に『背番号7』のユニフォームを掲げながら号泣する姿があった。ソフトバンクは10月30日、日本シリーズ第5戦で阪神と対戦。シリーズ初戦こそ落としたものの、そこから3連勝で王手をかけてこの一戦に臨んだ。中4日でマウンドに上がったエースの有原