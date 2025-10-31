福井県は、杉本達治知事（63）が職員に不適切なテキストメッセージを送ったとのセクハラ通報を踏まえた職員約6千人対象の調査について、回答期限を11月10日まで延長する方針を固めた。関係者が31日、明らかにした。当初は10月30日が期限だったが、特別調査委員の外部弁護士が延長を決めたという。県は同月22日に緊急記者会見を開き、事案を公表。杉本氏は同日、報道陣の取材に、メッセージを送付した事実を認め「県民にご迷惑