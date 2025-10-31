ガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）が、サプライズ広報活動を敢行した。24日に発表したシングル「SPAGHETTI（スパゲティ）」から着眼したイベント。29日にソウル市内の延世大学内でイベント「STRESS FREE SPAGHETTI ZONE」を実施した。フードトラックを用意し、メンバー5人が集まった学生にスパゲティを無料で配った。アルバム「SPAGHETTI」のビジュアルコンセプト写真と映像、ミュージックビデオに登場した車両を現実