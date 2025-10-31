Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ180ÅÙ»×¹ÍÊÑ²½¡£¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç°ì¿Í¤ÎÍ¾À¸¤ò²á¤´¤¹Ì¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ä·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMAMARIAL fes.2025¡Ù¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMAMARIAL fes.2025¡Ù¡Ê11·î29Æü¡¢30Æü¥ï¡¼¥ë¥ÉËÌÀÄ»³¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅ¡Ë¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£µÆÃÏ°¡Èþ¡Ê35¡Ë¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¹¬¤»¡á»Ò¶¡¡Ö¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç°ì¿Í¤ÎÍ¾À¸¤ò²á¤´¤¹¡×¤È