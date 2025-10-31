高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。【写真】錦織と話をするヘブン10月31日第25回の最後に、第6週「ドコ、モ、ジゴク。」の予告が放送され、話題になっています。＊以下第25回のネタバレと次週予告の内容を含みます。＜第25回あらすじ＞ヘブン（トミー・バストウさん）の初登校前日。いまだヘブンとコミュニケーションがとれず焦る錦織（吉沢亮さん）は、知事