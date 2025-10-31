11月、三重県のボートレース津でデビューする新人ボートレーサー二人が、30日、津市役所を訪れ、前葉市長にレースへの意気込みを語りました。津市役所を訪れたのは、ともに松阪市出身で勝負の世界に憧れ、未経験から目指せるプロスポーツとしてレーサーをこころざした23歳の西山育選手と、いとこもボートレーサーで、憧れのトップ選手と同じ舞台で戦いたいとボートの世界を目指した21歳の鳥本智史選手の2人です。前葉市長は「新人