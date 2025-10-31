三重の食材や食に関する商品を広く発信し、販路の拡大につなげようと、30日、津市で「食の商談会」が開かれました。商談会には県産の食材を生かした商品開発や、新たなメニューの提供などに取り組んでいる53の事業所がブースを出展しました。松阪牛や伊賀牛などの畜産物やかんきつ類などの農産物、それに新鮮な海産物を活用した商品のほか、県内産の素材や製法にこだわって作られた調味料やスイーツなど多種多様な商品が紹介されま