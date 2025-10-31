リニア中央新幹線の品川・名古屋間の開業について、29日、JR東海が開業の見通しが立っていないことを改めて表明したことについて、三重県の一見知事は、引き続きJR東海に対し、一日も早い開業を求めていく考えを示しました。リニア中央新幹線をめぐっては去年3月、JR東海が静岡県内の工事の遅れを理由に、東京・名古屋間の2027年の開業断念を表明しています。一方、名古屋・大阪間については三重県がJR東海に提案した亀山市内の県