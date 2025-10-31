吉田弓美子が自身のインスタグラムを更新。「2週続けての欠場」と現状を伝えながらも、明るくユーモアたっぷりに近況を投稿した。【写真】ステーキを前に目を見開いた顔芸を披露する吉田弓美子「ご心配とご迷惑をおかけしております」とつづり、「沢山の方からの温かいサポートや、お誘い、お声がけのおかげで、本当に少しずつではありますが前を向いてこれております」と感謝の言葉を投稿。さらに「吉田頑張ります」と、自身を奮