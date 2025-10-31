青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。今週からキャディバッグが新しくなったことを紹介すると、バッグの横にしゃがんだ写真を投稿した。【写真】2枚目の写真で「ひょっこりしぶこ」登場！【本人のInstagramより】「黒×白にスタイリッシュなデザインでとっても良い感じです」とシンプルな色づかいがお気に入りの様子。「今季の残り試合はこのバッグと共に戦います」と力強く宣言した。そして2枚目の写真。何とキャディバッグ