＜メイバンク選手権2日目◇31日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。≪写真≫渋野と山下のアイアン打点はこんなに違う！日本勢は9人が出場している。初日に「66」をマークし、日本勢トップの4位で滑り出した山下美夢有が、午前10時05分に1番からティオフしパーでスタート。トータル6アンダー・7位タイにいる。そのほか、古江彩佳がトータル5アンダー・18位