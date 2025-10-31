JPDA（一般社団法人日本プロドラコン協会）所属のドラコンプロ・嘉数舞美は、身長162cmながら最長337ヤードを記録する飛ばし屋だ。その独特なドライバースペックをレポートする。【写真】軽・軟シャフトを最大限しならせて強ドロー！最長337ヤードを誇る嘉数の豪快スイング嘉数が現在使用しているのは、ダンロップの『スリクソン ZXi TR』ヘッドに『ベンタスTR レッド 5R』シャフトという組み合わせだ。練習時の弾道データを見て